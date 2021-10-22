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Pedallar Çağlayan Çocuk Yuvası çocukları yararına dönecek

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Pedallar Çağlayan Çocuk Yuvası çocukları yararına dönecek
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Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklar yararına bisiklet sürme etkinliği düzenleniyor.

Türkiye’den ve ülkeden bisikletçilerin katılacağı üç günlük etkinliğin sonunda halk sürüşü da yapılacak.

“Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz”  sloganıyla düzenlenecek etkinlik, 25- 27 Ekim tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde; Amerika’da yaşayan Türklerin kurduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı,  Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve KKTC Bisiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleşecek.

Etkinlikten elde edilecek gelir, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara bağışlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik programı ve parkurlar şöyle:

“25 Ekim 2021 Pazartesi

Parkur 1: 83 kilometre. Başlangıç 12:30  - Bitiş: 18:00.  Lefkoşa Girne Kapısı – Gönyeli – Güzelyurt – Kalkanlı – Çamlıbel – Karşıyaka – Girne

26 Ekim 2021 Salı

Parkur 2: 78 kilometre; Başlangıç 11:00  – Bitiş: 17:30 Kervansaray  – Esentepe – Tatlısu – Mersinlik – Ardahan – İskele

27 Ekim 2021 Çarşamba

Parkur 3:  76 kilometre;  Başlangıç 11:00  – Bitiş: 17:00 İskele – Mağusa – Maraş – Dörtyol – Aslanköy – Haspolat – Lefkoşa 

Saat 17.00- Lefkoşa Halk Sürüşü- Girne Kapısı

Saat 17.30- Çağlayan Çocuk Yuvası Ziyareti.”

Öte yandan uzun sürüşler için KKTC Bisiklet Sevenler Derneği’ne rezervasyon yapılması gerektiği, daha fazla bilgi için 0542 851 40 38 numaralı telefona ulaşılabileceği de belirtildi.

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