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Pazar günü ücretsiz şeker taraması yapılacak

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Pazar günü ücretsiz şeker taraması yapılacak
İhtisas Lions Kulüpleri Nicosia New Generation, Young Professionals Cyprus Virtual ve Nicosia Pandora Cyprus Kulüpleri, tarafından pazar günü ücretsiz şeker taraması yapılacak.
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile işbirliği içinde Merkez Lefkoşa'da yapılacak tarama saat 09:00’da başlayacak.
Kulüpler tarafından yapılan ortak açıklamada, “Diyabet hastalığı, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin beş küresel servis aktiviteleri arasında yer alıyor” denildi.
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