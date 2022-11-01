Pazar günü ücretsiz şeker taraması yapılacak

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile işbirliği içinde Merkez Lefkoşa'da yapılacak tarama saat 09:00’da başlayacak.

Kulüpler tarafından yapılan ortak açıklamada, “Diyabet hastalığı, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin beş küresel servis aktiviteleri arasında yer alıyor” denildi.