Paradise Park’ta ödül gecesi

11 Temmuz Basın Günü” nedeniyle “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri” verildi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), “11 Temmuz Basın Günü” nedeniyle Paradise Park’ta resepsiyon düzenledi.Kıbrıs’ta bir Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in 133’üncü yılı anısına kutlanan gecede, “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” ile “Hizmet Onur Ödülleri” de verildi.KTGB Başkanı Emin Akkor “Kıbrıs Türk basını olarak 11 Temmuz Basın Günü’nü, ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit edecek yasal girişim ve ekonomik krizin gölgesinde kutluyoruz” dedi.Toplumun ifade özgürlüğüne ciddi sınırlandırmalar getirecek üç yasadaki düzenlemelere karşı “Özgürlük senden büyük: dokunma” sloganıyla eylem yaptıklarını ifade eden Akkor, eylemin, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini ortaya koyduğunu belirtti. Emin Akkor, “Dileriz bu tasarılar tekrar gündeme gelmez. Eğer gelirse Gazeteciler Birliği’nin duruşu nettir. İfade özgürlüğüne dokundurtmayız” dedi.BRT Müdürü Meryem Özkurt’un hapiste olduğu bir dönemde basın gününün kutlandığına işaret eden Akkor, “BRT’nin özerk olmamasının bir sonucu olarak maalesef bugün Meryem Özkurt arkadaşımız demir parmaklıklar arkasındadır. BRTK ve TAK’ın özerk ve siyasetten arındırılmış bir yapıya kavuşmasını talebimizi yineleriz” diye konuştu.Ödül komitesinin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2022 yılı ödülleri şu şekilde belirlendi:“Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınlar: Haber: Fehime Alasya “Kromozom anomalisiyle doğan bebeklerin sayısında 3 katı artış” haberi ile (Yenidüzen)Fotoğraf: Erol Uysal “Ellerin Azizliği” fotoğrafı ile (TAK)Röportaj: Rahme Çiftçioğlu “Yenidoğanlar için ülkenin ilk yoğunbakım ünitesini kuran, bebek ölümlerini en aza indiren hekim: Dr. Çiğdem Bakkaloğlu” röportajı ile (TAK)Spor: Burhan Gürkan/Yücel Hatay “Tüm zamanların puan durumu” haberi ile (Yenidüzen)Televizyon: Spor: İrfan Gelengül – Basel-KKTOK İnönü Rallisi Halil Mulla- Mehmet Çağla onboard yayını ile.Özel Ödüller: Genç Yetenek Özel Ödülü: Doğan Samer (Kıbrıs)Barış Gazeteciliği Özel Ödülü: Nedim Enginsoy “Kıbrıslı Rum’un Hayalet Şehir Maraş’a Geri Dönüşünde Yaşadığı Izdırap” adlı fotoğrafı ileMedyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü: Ali Atamer (Perihan Aziz ve Neriman Cahit Belgeselleri ile)Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü: Huri Yontucu (Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin sosyo-psikolojik süreçlerinin barış gazeteciliği ve savaş gazeteciliği tutumlarına olan etkileri başlıklı akademik çalışması ile)”Resepsiyonda, basın sektöründe 25 yılını dolduran 25 kişiye de “Hizmet Onur Ödülü” verildi. Ödül alan üyeler şöyle:“Ahmet Kasımoğlu, Ali Deryalı, Betül Sonuç Arslan, Birol Bebek, Can Gazi, Cemal Yıldırım, Dilek Kırıcı, Dilek Öncül Kodan, Enver Ermetal, Füsun Davulcu, Göksel Adaöz, Havva Çoban, Halil Cömerttürk, Hüseyin Sayıl, İbrahim Özsoy, İclal Kaya, Müge Şule İlbuldu, Özlem Kaya Yalgın, Özmen Yılancılar, Serda Tüzel, Suad Suiçmez, Tülay Mercan, Uğur Kaptanoğlu, Veli Kocaismail, Ziya Tunaç.”