Pansiyonculuk ve alternatif turizm işbirliği protokolü imzalandı

Bellapais ve çevresinin kalkındırılması ve geliştirilmesi amacıyla köy pansiyonculuğu ve alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi adına işbirliği protokolü imzalandı

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Beylerbeyi (Bellapais) Kültür ve Dayanışma Derneği arasında, köy pansiyonculuğu, turizm ve alternatif turizm işbirliği protokolü imzalandı.

ATAOĞLU; “ELEŞTİRMEK YERİNE, GELİN ÜLKEYİ KALKINDIRMAK İÇİN ORTAYA KOYDUĞUMUZ PROJELERE DESTEK OLUN”

Bellapais ve çevresinin kalkındırılması ve geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek olan projelerlele, köy pansiyonculuğu ve alternatif turizmin gelişmesi amacıyla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bellapais kültür ve Dayanışma Derneği Arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bellapais Kültür ve Dayanışmna Derneği Başkanı Ercan Küçük’ün imza koyduğu işbirliği protoklolü imza etkinliğine, UBP Milletvekili Hasan Küçük, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Dernek Yetkilileri ve bölgede faaliyet gösteren iş insanları da katıldı.

Ataoğlu; “Bellapais, Pilot Turizm Köyü olacak”

Bellapais ve çevresinin kalkındırılması ve geliştirilmesi amacıyla köy pansiyonculuğu ve alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreni öncesinde konuşma yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, özelde Bellapais ve çevresinin gelişmesi ve kalkınmasına genelde de ülke turizminin alternatif modellerle kalkınmasına büyük katkı koyacağına inandığı bu işbirliği protokolünü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bellapais’in, tarihi ve doğal güzellikleri bakımından ülkenin en önemli turizm bölgelerinden birisi olduğunu kaydeden Ataoğlu, yaratılacak olan alternatif turizm modelleri ile Bellapais’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliğinin hem korunması ve değerlendirilmesi hem de hak ettiği değere kavuşacağını belirtti.

İşbirliği protokolü ile atılacak adımlar sayesinde, özelde bölge halkına ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirten Ataoğlu, Bellapais’in pansiyonculuk ve alternatif turizm modellerine yönelik yapılacak yatırımlarla da turizm açısından bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

“Girne’den Bellapais’e teleferik”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bellapais Pilot Turizm Köyü olması adına, pansiyonculuğun ve alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi ile birlikte, bölgenin kalkınması ve geliştirilmesi için atılan bu adımın önemine dikkati çekerek, “bu hedefe ulaşmak için attığımız bu adımla birlikte, hızlı bir şekilde hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu anlamda Girne’den Bellapais’e ulaşacak olan teleferik projesi de son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 4 km’lik uzunluğa sahip teleferik projesi de çok kısa bir süre içerisinde hayat bularak, ülke turizmine alternatif turizm modelleri açısından büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

“Art niyetli eleştiriler, ülkemizin gelişmesi adına atacağımız adımlardan bizleri vazgeçiremez. Çünkü biz bu devlete inanıyoruz, bu devlete sevdalıyız”

Alternatif turizm modelleri üzerinde Bakanlık olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataoğlu, “Bafra Gazimağusa arasında başlatacağımız gemi seferleri, Girne Bellapais arasında gerçekleştireceğimiz teleferik projesi ile alternatif turizm modellerini bir bir hayata geçireceğiz. Amacımız sadece dünyada uygulanan turizm modelleri ile ülkemizi buluşturmak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktır. Bu anlamda sadece eleştiren ve katkı koyma gereği bile duymayanlara çağırımdır; gelin ülkemizi kalkındıracak, geliştirecek ve tanıtımına katkı sağlayacak projelere destek olun. Çünkü bizim tek gailemiz ülkemizdir, ülkemizin ve ülke insanımızın kalkınması, gelişmesidir” dedi.

Ataoğlu eleştiriler konusunda ayrıca, “Art niyetli eleştiriler, ülkemizin gelişmesi adına atacağımız adımlardan bizleri vazgeçiremez. Çünkü bizim tek gailemiz ülkemizdir, tek motivasyonumuz ülkemizin kalkınmasıdır. Bizler bu devlete inanıyoruz, bu devlete ve bu ülkeye sevdalıyız” dedi.

Küçük: “Bölgeye hak ettiği değeri verecek önemli bir adım”

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletveklili Hasan Küçük de yaptığı konuşmasında, bölgenin kalkınması ve geliştirilmesi adına, köyün tarihine bakıldığı zaman 1800’lü yıllarda pansiyonculuğa benzer faaliyetlerin yapıldığını, pansiyonculuğun bu proje ile yeniden canlandırılmasının, bölgeye ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Bu projenin hayat bulması, yaşadığı bölge bakımından bir vefa borcu niteliğinde olduğunu belirten Küçük, projenin hayata geçmesinde özverili ve kararlı duruşundan dolayı Ataoğlu başta olmak üzere, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Güngördü: “Belediye olarak katkı koymaya hazırız”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de projenin bölgeye büyük bir katkısı olacağına olan inancını belirttiği konuşmasında, Belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza töreninin ardından, bölgeye gerçekleştirilecek olan teleferik projesi ve protokol detayları hakkında katılımcılara, Bakanlık yetkilileri tarafından bilgiler verildi.

