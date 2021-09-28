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Panayır tadında Tatlısu'da "Şanslı Ekim"

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Panayır tadında Tatlısu'da "Şanslı Ekim"
Yerel sanatçı ve zanaatkarları tanıtmak ve desteklemek amacı ile gerçekleştirilecek organizasyon "A Journey With My Son" projesinin katkılarıyla Rose's House'da düzenlenecek.
Rose's House Direktörü Gülderen Aktuna, yaptığı açıklamada, sembolik olarak adını Şanslı Ekim ( October Clover) koyduk. Sembolümüz dört yapraklı yonca olacaktır dedi.
Aktuna, bu projede kadına karşı şiddeti "A Journey With My Son" adıyla Karpaz bölgesine kadar oğlu ile birlikte yürüyerek dikkat çeken Helen L. Karayman'ın da destekleriyle gerçekleştirileceğini belirterek, adanın çeşitli bölgelerinden Karpaz'dan, Lefkoşa'ya, Girne'den Yeşilırmak'a kadar misafirleri ağırlayacaklarını ifade etti.

"Şanslı Ekim" etkinliğinde DJ Mancini eşliğinde farklı zanaatkarlar ve sanatçılarla bir arada El işi ve çeşitli stand satışlarının yanısıra çocuklar doyasıya eğlenecek.
Panayır tadında gerçekleşecek "Şanslı Ekim" 02 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 13:00- 18:00 saatleri arasında Tatlısu-Kaplıca anayolu üzerinde Rose's House'da gerçekleştirilecek.
Şanlı Ekim organizasyonu hakkında daha fazla bilgi için 0 533 888 56 53 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
 
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