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Özgürlük mücadelesi liderimiz törenlerle anılacak

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Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük yarın düzenlenecek törenlerle anılacak

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Özgürlük mücadelesi liderimiz törenlerle anılacak
Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39'uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla, yarın anma töreni ve anma programı düzenlenecek.
Küçük, yarın 10.26’da anıt mezarında düzenlenecek törenle anılacak.
Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.
Anıt mezardaki törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzalayacak ve konuşma yapacak.
Küçük için Atatürk Kültür Merkezi’nde de saat 11.15’te anma programı düzenlenecek.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük konuşma yapacak.
Anma programı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi korosunun şarkıları ve oratoryoyla son bulacak.
Küçük’ün 39'uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla Mersin’de de anma töreni düzenlenecek.
 
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