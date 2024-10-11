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Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor

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Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
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Kıbrıs Otizm Derneği, yarın, otizm spektrumundan etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı Açık Pazar’da yer alan Merkez Lefkoşa binasında 16.30-18.30 saatlerinde yapılacak etkinlikte çeşitli atölye çalışmaları ve uzmanların konuşmaları yer alacak.
Etkinlik çerçevesinde, otizm spektrumundan etkilenen bireyler için “Duyu Parkuru”, “Tadım Atölyesi”, “Yüz Boyama Atölyesi” ve “Handpan Dinletisi” düzenlenecek.

Aileler için ise Doç. Dr. Hatice Bayraklı (Doğu Akdeniz Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü) "Otizmde Güçlü Aileler"; Uzman Ergoterapist Polat Koç (Kıbrıs Amerikan Üniversitesi) ise "Çocuklarda Duyu Bütünleme Terapisi ve Aktiviteleri" konulu konuşma yapacak.
 
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