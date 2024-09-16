Othello Folklör Derneği Yetişkin Masterler grubu Mudanya'daydı

Ülkemizin en faal halk dansları derneklerinden olan Othello Folklör Derneği Yetişkin Masterler grubu 8-13 eylül tarihlerinde II.Mudanya festivaline katıldı.Yetişkin Masterler Grubu 16 dansçıyla katıldığı festival sonrası 13 eylül akşamı yurda döndü.Grup, performansıyla büyük ilgi ve takdir gördü. Othello Folklor Derneği bu sezon minik ekip, büyük ekip ve son olarak yetişkinler ekibi ile 3 farklı uluslararası festivalde yer aldı.Bu arada Othello Folklör Derneği festivallere sponsorluk almadan kendi imkanlarıyla katılım gösterdi.