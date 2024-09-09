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Othello Folklor Derneği Mudanya'da

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Othello Folklor Derneği Mudanya'da
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Ülkemizin başarılı ve hareketli halk dansları kuruluşlarından olan Othello Folklör Derneği yurtdışı etkinliklere katılmaya devam ediyor. Othello Yetişkinler grubu (master grubu) bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Mudanya Dans & Müzik Festivali"ne katılmak amacıyla Mudanya'ya gitti. Dört ülkenin dokuz farklı grupla sahne alacağı festivalde KKTC'yi temsil eden Othello Folklör Derneği Yetişkinler Grubu da Kıbrıs Türk halk danslarından gösteri sunacak. Grupta 16 halk dansçısı yer alıyor.
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