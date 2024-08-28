Othello Folklor Derneği Marmaris yolcusu

Ülkemizin ve Mağusa'nın en aktif folklör derneklerinden olan Othello Folklor Derneği ekibi Türkiye Marmaris'te düzenlenecek olan "22. Uluslararası Marmaris Dans ve Müzik Festivali"ne katılacak.
Toplam 7 farklı ülkenin yer alacağı ve perşembe başlayacak festivalde 600 katılımcı olacak.
Othello Folklor Derneği 19 folklörcü ve 1 eğitmen olmak üzere toplam 20 kişilik kafileyle festivalde ülkemizi ve Mağusa'yı temsil edecek.
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