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Othello Folklor Derneği Marmaris yolcusu

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Othello Folklor Derneği Marmaris yolcusu
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Ülkemizin ve Mağusa'nın en aktif folklör derneklerinden olan Othello Folklor Derneği ekibi Türkiye Marmaris'te düzenlenecek olan "22. Uluslararası Marmaris Dans ve Müzik Festivali"ne katılacak.
Toplam  7 farklı ülkenin yer alacağı ve perşembe başlayacak  festivalde 600 katılımcı olacak.
Othello Folklor Derneği 19 folklörcü ve 1 eğitmen olmak üzere toplam 20 kişilik kafileyle festivalde ülkemizi ve Mağusa'yı temsil edecek.
 
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