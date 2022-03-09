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Osman Örek Meslek Lisesi kermes düzenledi

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Osman Örek Meslek Lisesi (OÖML) “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” nedeniyle yaşlılara saygıyı yeniden vurgulamak ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledi.

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Osman Örek Meslek Lisesi kermes düzenledi

 Osman Örek Meslek Lisesi (OÖML) “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” nedeniyle yaşlılara saygıyı yeniden vurgulamak ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledi.

OÖML’den yapılan yazılı açıklamaya göre kermes, Büyük Han'ın yanında bulunan Lefkeliler Han'ında gerçekleşti. Kermeste; yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli hediyelik eşyalar satıldı. 

Yoğun ilgi gördüğü belirtilen kermesin   sponsorları arasında; Şefler Pastanesi, Metropol Süpermarket, Gülgün Yoğurt, Koop Süt, Califorian Restoran, ÖYAK, Modelist, Derya Butik, İzz Kids, Gönyeli Fazıl Plümer Köy Kadın Kursu, UKÜ, PEM Reklam, Sevinç Kağıt Kırtasiye, Mine Reis, Emirali Çobanoğlu, Cabacaba Bakkaliyesi, Sunsel Ltd yer aldı.

 


 

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