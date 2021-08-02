Osman ile Günay muratlarına erdiler

İSA TABAKErdemli muhtarı Kamil Şenocaklı ile Salime Şenocaklı'nın biricik kızları polis memuru Günay ile emekli kimya öğretmeni Sacit Ülman ile Havva Ülman'ın yakışıklı oğluları Demirhan Polis Karakolu amiri Osman Ülman geçtiğimiz cuma akşamı dünya evine girdi.Osman ve Günay Ülman çiftini bu anlamlı günlerinde mesai arkadaşlarıda yalnız bırakmadı.Hidden Garden’da gerçekleşen düğün töreninde mutlulukları gözlerinden okunan çifti yalnız bırakmayan dostları geç saatlere kadar süren eğlencede pisti bir an olsun boş bırakmadılar ve Osman ve Günay’a bir ömür mutluluklar dilediler...