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Orkide Yürüyüşü, dijital ortamda ve bireysel gerçekleşti

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Bu yıl 18’incisi düzenlenen KAV Orkide Yürüyüşü, “Söz konusu kanserse her koşulda bir aradayız” sloganıyla dijital ortamda bireysel yapılan yürüyüşe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi

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Orkide Yürüyüşü, dijital ortamda ve bireysel gerçekleşti
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Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) gelenekselleşen Orkide Yürüyüşü, bu yıl pandemi koşullarından dolayı dijital ortamda ve bireysel gerçekleşti. 

Bu yıl 18’incisi düzenlenen KAV Orkide Yürüyüşü, 5-31 Mart tarihleri arasında Telsim ana sponsorluğunda yapıldı. 

KAV’dan verilen bilgiye göre, “Söz konusu kanserse her koşulda bir aradayız” sloganıyla bireysel yapılan yürüyüşe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 
Yürüyüş; katılımcıların, 4 kilometrelik bir mesafeyi yürüdüklerine dair fotoğrafı #Orkideyuruyusu başlığı (hashtag) ile paylaşıp en az 3 kişiyi etiketlemeleri ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşmalarıyla gerçekleşti. 

18. Orkide Yürüyüşü’ne katılanlar arasında yapılan çekilişle 10 kişiye Telsim tarafından “Mi Band 5” verildi. 

18. Orkide Yürüyüşü'ne katılarak Mi Band 5 kazanan 10 talihlinin isimleri şöyle: 

Mustafa Doğru, Nazenin Taşçıoğlu Şahali, Can Gazi, Zalihe Tahsinsoy, Asuman Özel, Sıla Kanlıçay, Merve Basmacı, Engin Alasya, Denise Phillips ve Jonathan Hall-Smith.

Kanser Araştırma Vakfı’nın gelenekselleşen Orkide Yürüyüşü kanser konusunda halkı bilinçlendirmeyi, kansere karşı farkındalık yaratmayı ve erken teşhisin önemini vurgulayarak sağlıklı yaşama yönlendirmeyi amaçlıyor.  

Vakfa yapılan her bağış, KKTC’de çevre faktörünün kanser üzerindeki etkileri ve yeni ilaç geliştirilmesi üzerine doktora seviyesinde yürütülen çalışmalara aktarılıyor.
 

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