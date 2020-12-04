Okullarda kadro olmaması en büyük ayıp

Öğretmen sendikaları, ortaokul ve ilköğrenim okullarında özel gereksinimli bireylere hizmet verecek öğretmen ve psikolojik danışman olmadığına dikkat çekti





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yasa eksikliği nedeniyle ortaokul ve ilköğrenim okullarında özel gereksinimli bireylere hizmet verecek öğretmen ve psikolojik danışman olmadığını veya eksik olduğunu belirtti.

KTÖS ve KTOEÖS temsilcileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, ortaokul ve ilkokullarda özel gereksinimli bireylere hizmet edecek öğretmenlerin eksikliğini Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaparak gündeme getirdi. Sendikalar, bu gerekli yasanın Meclis’ten geçirilememesi nedeniyle okullara rehber psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmeni istihdam yapılamadığını savundu.

KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından okunan ortak basın açıklamasında, “Özel gereksinimli bireylerin eğitim alma hakkını düzenleyen yasa yapılması konusunda gerek sendikamız, gerekse engeli örgütlerinin uğraşları siyasilerin sorumsuz davranışları yüzünden boşa çıkarılmıştır” denildi.

Bugüne kadar sekiz yasa tasarısının Meclis’e gönderildiği ancak bütçelerinin geçirilemediği belirtilen açıklamada, “Yasa yokluğu nedeniyle orta dereceli okullarda okuyan engelli bireylere hizmet verecek öğretmen atanamamış, ilkokullarda ise verilen hizmetler yetersiz kalmaktadır” denildi.

Bugün meclis komitesinde görüşülen ancak Genel Kurul’a sunulmayan bir tasarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Seçim olması durumunda bu yasa da kadük olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ülkede istihdam bekleyen 300 civarında özel eğitim öğretmeni, 600 civarında da rehber psikolojik danışman bulunduğunu, buna rağmen Türkiye’den rehber psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmeni getirilerek okullarda görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Siyasetçiler engelli bireylerin gereksinimleri ile ilgili eşitlik ve insan hakları bağlamında hareket etmeli, somut adımlar atarak sorunları çözmelidirler. Özel gereksinimli bireylerin eğitim alanında ve günlük yaşamdaki sorunları ve çözüm önerileri sadece özel günlerde konuşulmamalıdır” denildi.

KTÖS Başkanı Emel Tel, milletvekillerinin sorumluluklarını yerine getirmediğini, bütçenin henüz geçmemiş olmasının yanında ülkenin yaşadığı pek çok sıkıntı bulunmasına rağmen hükümetin kurulamamasını da protesto ettiklerini söyledi.

Meclis önündeki eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ise eğitimde eşitsizliğin giderek derinleştiğini, Covid-19 pandemi sürecinde hat safhaya eriştiğini savundu.

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için bütçe ayrılması, internet altyapısının güçlendirilmesi ve internete erişim cihazlarının sağlanması gibi pek çok yönde destek sunulabileceğini kaydeden Gökçebel, “Ancak bizim ülkede hükümetlerin böyle bir düşüncesi kaygısı yok” dedi.

Hükümetlerin ülkede özel gereksinimli bireylere yönelik bir boşvermişlik içinde olduğunu öne süren Gökçebel, “Psikolojik danışman ve rehberlik hizmeti öğretmen kadroları tüm okullarda eksik, ilkokullarda böyle bir kadro hiç yoktur. Orta öğretim okullarında engelli ve özel eğitim çocukları ile ilgili hiçbir kadro ortada yoktur” dedi.

Özel gereksinimli bireylerle ilgili Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmayı bekleyen tasarıya da atıfta bulunan Gökçebel, “Okullarda kadro olmaması en büyük ayıptır” dedi.

