Öğretmenlerin keyifli günü

Polatpaşa Lisesi öğretmenleri, okul idaresi tarafından ara sınavlar sonrasında organize edilen yemekte birlik beraberliklerini daha da pekiştirdi





Akdoğan Polatpaşa Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetleri pandemi tedbirleri çerçevesinde devam ederken, sosyal faaliyetlere de yer veriliyor.







Polatpaşa Lisesi öğretmenleri, okul idaresi tarafından ara sınavlar sonrasında organize edilen yemekte birlik beraberliklerini daha da pekiştirdiler.









Akdoğan Polatpaşa Lisesi müdürü Ertuğrul Aktu'nun açılış konuşması ile başlayan yemekte öğretmenler PernaraRestorant'ta güzel bir gün geçirdiler.





Akdoğan Polatpaşa Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetleri pandemi tedbirleri çerçevesinde devam ederken, sosyal faaliyetlere de yer veriliyor.Polatpaşa Lisesi öğretmenleri, okul idaresi tarafından ara sınavlar sonrasında organize edilen yemekte birlik beraberliklerini daha da pekiştirdiler.Akdoğan Polatpaşa Lisesi müdürü Ertuğrul Aktu'nun açılış konuşması ile başlayan yemekte öğretmenler PernaraRestorant'ta güzel bir gün geçirdiler.