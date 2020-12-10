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Öğretmenlerin keyifli günü

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Polatpaşa Lisesi öğretmenleri, okul idaresi tarafından ara sınavlar sonrasında organize edilen yemekte birlik beraberliklerini daha da pekiştirdi

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Öğretmenlerin keyifli günü

 
Akdoğan Polatpaşa Lisesi’nde eğitim öğretim faaliyetleri pandemi tedbirleri çerçevesinde devam ederken, sosyal faaliyetlere de yer veriliyor.



Polatpaşa Lisesi öğretmenleri, okul idaresi tarafından ara sınavlar sonrasında organize edilen yemekte birlik beraberliklerini daha da pekiştirdiler.




Akdoğan Polatpaşa Lisesi müdürü Ertuğrul Aktu'nun açılış konuşması ile başlayan yemekte öğretmenler PernaraRestorant'ta güzel bir gün geçirdiler.


 
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