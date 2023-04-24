Öğrencilerden GKK'ya ziyaretler

Öğrenciler, 23 Nisan nedeniyle GKK Yardımcılığı ve Alay Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı ziyaret etti



Dikmen İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Çatalköy İlkokulları öğrencilerinden oluşan heyetin ziyaretinde öğrenciler kısa süreliğine komutanlık makamlarına oturtuldu.

Bazı okullardan oluşturulan öğrenci heyeti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Alay Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı ziyaret etti.Dikmen İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Çatalköy İlkokulları öğrencilerinden oluşan heyetin ziyaretinde öğrenciler kısa süreliğine komutanlık makamlarına oturtuldu.