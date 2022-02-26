Öğrenciler, tarihi yerinde öğrendiler

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencileri 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni gezdi

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Bedesten’de kurulan 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti.2021 yılında 450. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından halkla buluşturulan Lefkoşa’daki Bedesten’deki “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni gezen Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrenci ve öğretmenleri bu sergiden oldukça etkilendiklerini belirttiler.Sergi ziyareti sonrasında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Müdür Muavini Burçin Yorgancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:2021 yılında 450. Yılını kutlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi iyilik dolu geçmişinden ayrı tarihimizin ilim ve bilim dolu olduğunu gözler önüne sermek için 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni bizlerle buluşturmuştur. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarım.