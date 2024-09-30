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Nostalji yaşandı

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Gazimağusa’da Yeşilçam film müzikleri ile nostalji yolculuğu yaşandı

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Nostalji yaşandı
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Gazimağusa Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, Lefkoşa Belediye Orkestras’nın ‘’Yeşilçam Film Müzikleri’’ konseri geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleşti.

Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde Eda Aslantürk solistliğinde, Namık Kemal Meydanı’nın büyülü atmosferinde gerçekleşen Yeşilçam Film Müzikleri konserine halkın ilgisi yoğun oldu.

Keyifli bir nostaljinin yaşandığı gecede, Gurbet - Özdemir Erdoğan, Dümtek - Moğollar, Çiçek Abbas - Cahit Berkay, Selvi Boylum Al Yazmalım - Cahit Berkay, Çemberimde Gül Oya - Selda Bağcan, Çoban Yıldızı - Melih Kibar, Çarşambayı Sel Aldı - Zafer Dilek, Bizim Aile - Melih Kibar, Hababam Sınıfı - Melih Kibar, Devlerin Aşkı Cahit Berkay, Yunus - Bora Ayanoğlu, Nihavend Longa - Osman İşmen, Aile Şerefi - Melih Kibar, Şehnaz Longa - Santuri Ethem Efendi, Ateş Böceği-Baha Boduroğlu, Son Verdim Kalbimin İşine - Enrico Macias eserleri icra edildi.

Yaklaşık 25 kişiden oluşan Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın sahne performansı büyük beğeni topladı. Konserin ardından, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından Şef Oskay Hoca ve sanatçı Eda Aslantürk’e çiçek ve plaket takdim edildi.

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