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Nostalji dolu bir gece

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Mağusa’da düzenlenen Nostalji Konseri’nde nostaljik şarkılar hep bir ağızdan söylendi

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Nostalji dolu bir gece
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Gazimağusa Belediyesi ile Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği iş birliğinde düzenlenen Çağdaşlar Korosu’yla Nostalji Konseri, 5 Ekim Cumartesi akşamı büyük bir coşku ile gerçekleşti.

Ayşegül Koşar’ın sunumu ve Şef Oskay Hoca yönetimindeki Çağdaşlar Korosu’yla Nostalji Konseri’nde 1960-70lerin efsane isimleri Asu Maralman, Bilgen Bengü, Coşkun Demir, Ersan Erdura, Funda, Rana Alagöz, Yeşim ve Yeliz sahne aldı.

Büyük konserde halk Namık Kemal Meydanı’nı hınca hınç doldurdu. Dönemlerinin Türk Pop Müziği sanatçılarına sevgi seli yaşanırken, tüm nostaljik şarkılar bir ağızdan söylendi.

47 kişiden oluşan Çağdaşlar Korosu solistlerinin seslendirdiği 2 şarkının ardından 8 sanatçı ayrı ayrı sahne aldı. Konserin sonunda koro ve tüm sanatçılar izleyiciler ile birlikte “Hayat Bayram Olsa” şarkısını seslendirirken halkın yoğun ilgisi ve memnuniyeti geceye damga vurdu.

Program sonunda Gazimağusa Belediyesi tarafından tüm sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.
 

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