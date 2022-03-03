“Nisan’a doğru vakalar azalacak”

Sağlık Bakanı Pilli, bugüne kadar 906 bin 108 doz aşı yapıldığını, toplumun yüzde 81’inin aşılanarak seriyi tamamladığını söyledi ve “Nisan’a doğru vakaların azalacağını düşünüyorum” dedi



Sağlık Bakanı Ali Pilli, son dönemde 300 ile 500 bandında seyreden vakaların baskın ve daha hızlı bulaşan Omicron varyantı olduğunu söyledi.

Pilli, özellikle yaşlılarla kronik hastaların bir süre daha korunması gerektiğini vurgulayarak, “Yaşlıları da kendimizi de korumaktan vazgeçtik. Vakalar bu nedenle arttı. Vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Sonuçta bu öldürücü bir hastalık” dedi.

Omicron’un öldürücü, hastaneye ve yoğun bakıma yatış etkisinin daha az olduğunu belirten Ali Pilli, “İki yıldır ‘maske, mesafe ve hijyen’ deniyor. İnsanlar haklı olarak sıkıldı. Ben de sıkıldım ama bir süre daha kurallara uymalıyız… Nisan’a doğru vakaların azalacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Covid-19’a bağlı ölüm oranlarına da değinen, kronik hastalığı olan genç insanların kaybedildiğini anımsatan Sağlık Bakanı Pilli, “Ölüm oranları fazla gibi görünebilir ama değil. Diğer ülkelere göre aşağıdayız…” dedi.

Bir süre önce Covid-19’a yakalanıp iyileşen Pilli, “Üşüme ve boğazımda yanma hissettim… ‘Bu Covid olabilir’ dedim… Korktum… ‘Ciğerlerime iner mi’ diye düşündüm… İnsanlar maskesiz dolaşıyor, korkmuyor ama virüse yakalananların ne kadar tedirgin olduğunu görüyorum…” şeklinde konuştu.

Aşılarla ilgili soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı Pilli, 35 merkezde vatandaşlara aşı yapılmaya devam edildiğini, bugüne kadar 906 bin 108 doz aşı yapıldığını, toplumun yüzde 81’inin aşılanarak seriyi tamamladığını, aşılama oranında çoğu ülkeden önde olunduğunu açıkladı.

Şu an yoğun bakımdaki kişilerin aşısız ve yaşlı olduğuna dikkat çeken Pilli, “E-devlet uygulamada olsaydı kimin aşılı, kimin aşısız olduğunu görebilecektik” dedi.

Çocuklar için ülkeye Avrupa Birliği üzerinden 2 bin doz aşı geldiğini, bin aşının yapıldığını, ikinci dozların da yapılacağını belirten Pilli, “Sayı daha fazla olabilirdi. Ailelerde çekince var… Covid-19’un eski gücünü kaybetmesi de bir etken olabilir” şeklinde konuştu.

