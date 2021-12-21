“Nesiller Buluşuyor Projesi”ne yönelik işbirliği protokolü imzalandı

Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağıner imza koydu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında “Nesiller Buluşuyor Projesi”ne yönelik işbirliği protokolü bugün imzalandı.

Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağıner imza koydu.

Büyükleri öğrencilerle buluşturmanın amaçlandığı proje çerçevesinde düzenlenecek ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmanın katılımcıları büyüklerin geçmiş yaşamlarını anlattığı bir video çekecek. Videoda geçmişte eğitim, beslenme, sosyal ilişkiler, bayramlar ve düğünler anlatılacak.

Protokolün imza töreninde Amcaoğlu, Çağıner ve Uzun konuşma yaptı.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlığın eğitime olduğu kadar sosyal içerikli projelere de imza atma sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, bu doğrultuda sosyal içerikli projelerle ilgili vizyon belirlediklerini belirtti.

Geçmişe sahip çıkarak, gelecek nesle aktarmanın önemine işaret eden Amcaoğlu, “Biz çok şükür ki geçmişine sahip çıkan bir toplumun evlatlarıyız.” diye konuştu.

Amcaoğlu, geçmişi geleceğe aktarmak ve sahip çıkmak adına Nesiller Buluşuyor Projesi’nin çok önemli bir proje olduğunu söyleyerek, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’na ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

UZUN

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da projeyle genç nesilleri geçmiş yaşantılarla ve büyüklerle buluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Geçmiş yaşantılar unutulmaya yüz tutuyor. Bu proje gençlerle yaşlılarımızı bir araya getirecek” dedi.

Gençlerin, geçmişteki sosyal ilişkiler, beslenme, düğün, eğitim gibi konularda videolar çekeceğini ve bunları dijital ortama aktaracaklarını dile getiren Uzun, genç nesilleri yaşlılarla buluşturarak geçmiş kültürü bugüne aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uzun, sponsor olan Tangül Çağıner Vakfı’na teşekkür etti.

Yarışmaya katılanların ödüllerinin çağı yakalayan ödüller olacağını dile getiren Uzun, birinciye drone, ikinciye profesyonel fotoğraf makinesi ve üçüncüye Instax Mini Fotoğraf Makinesi hediye edileceğini belirtti. Uzun danışman öğretmenlere de hediye sunulacağını söyledi.

ÇAĞINER

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağıner, “Çocuklar mutlu, bizler umutlu” sloganıyla çocukların barınma, beslenme, sosyal yaşamlarına katkı koymak amacıyla faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Çağıner, annesi Tangül Çağıner’ın her canlıya, özellikle de çocuklara sevgi ve merhamet duyan yardım eden bir kişi olduğunu belirtti.

Çağıner, devlet gözetimindeki çocuklara yönelik Sevgi Evi projesini hayata geçirmek üzere harekete geçtiklerini kaydetti.

“Nesiller Buluşuyor Projesi”nin, şimdiki ve gelecek nesilleri geçmişle buluşturacak önemli bir proje olduğunu dile getiren Çağıner, bu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.