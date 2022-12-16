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Neşeli Cumartesiler’de renkli etkinlikler

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Neşeli Cumartesiler’de renkli etkinlikler
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri öğrencilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.
LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ikincisi  Hukuk Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi’nin katkılarıyla 10 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi.
 Gün boyu müzik ile ücretsiz yemek standlarının yer aldığı etkinlikte öğrencilere nohutlu pilav ve lokma ikram edildi. LAÜ öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikler saat 12:00’de başladı. Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; ORİGAMİ’yi Keşfet, Cumartesi Münazarası, Sokak Hayvanları Yararına Kermes, Kedi Evleri Yapıyoruz, Şiir-Şarkı Dinleti, Anadolu’dan Lezzetler, Bölümler Yarışıyor etkinlikleri yer aldı.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda öğrencilere ödüller takdim edilirken, programda DJ Barış Pulat’ın sahne performansı da yer aldı. Öğrenciler etkinliklerde eğlenceli bir Cumartesi günü geçirme imkanı bularak günün keyfine vardılar.
 
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