Neclâ Salih Suphi’nin “İçimdeki Dünya” kitabı tanıtılıyor

İlk kadın şairlerden Neclâ Salih Suphi’nin “İçimdeki Dünya” kitabı yarın akşam tanıtılıyor

Kıbrıs Türk edebiyatının ilk kadın şairlerinden merhum Neclâ Salih Suphi’nin “İçimdeki Dünya”adlı şiir kitabı, yarın akşam tanıtılıyor.

Rüstem Kitabevi’nde saat 19.00’da başlayacak etkinlikte, akademisyen-gazeteci yazar Bekir Azgın Suphi hakkında konuşma yapacak; araştırmacı-tiyatro oyun yazarı Sevil Emirzade ise şiirlerini okuyacak. Etkinlik Akıle Ruh’un moderatörlüğünde yapılacak.

Suphi’nin ölümünden 24 yıl sonra kızı Nilden Eminer tarafından kendi arzusuna göre ve aslına sadık kalarak derlenerek kitaplaştırılan şiirlerinin yer aldığı “İçimde Dünya”nın kapak tasarımını ve sayfa tasarımını da kızı Nevhan Emin yaptı.

Kitapta 1940’lı yıllarda “Hececi-Romantik Şairler” diye anılan şiir akımında yerini alan ve Kıbrıs Türk edebiyatında öncü dört kadın şairden biri olan Neclâ Salih Suphi’nin dönemin gazete ve dergilerinde yayımlanan ve son günlerine kadar devam ettiği, 1941’den 2000’li yıllara kadar Lefkoşa, Lefke ve Londra’da kaleme aldığı şiirler yer alıyor.



Neclâ Salih Suphi kimdir?

23 Mart 1926'da Lefkoşa'da doğdu. Kendinden iki yaş küçük erkek kardeşi Sedat'ı çok erken yaşta kaybedince, sekiz kardeşin en küçüğü olarak büyüdü. Babası, Lefke eşrafından Salih Suphi Efendi, annesi ise Sıdıka Hanım'dır.

Çocukluğu Lefke ve Lefkoşa'da geçen Neclâ Salih Suphi, 1936 yılında babasını kaybetti. İlk ve orta eğitimini Shakespeare Okulu'nda tamamladıktan sonra Viktorya Kız Lisesi'ne gitti. Şiir denemelerine öğrencilik yıllarında başladı ve 1945 yılında Öğretmen Koleji'nden mezun oldu. Önce Ayasofya İlkokulu'nda, ardından Viktorya Lisesi'nde Türkçe, Müzik ve El Sanatları öğretmenliği yaptı. 1952 yılında Ziraat Mühendisi Nevzat Hacıemin ile evlendikten sonra öğretmenliği bıraktı. Üç kızı ve bir oğlu oldu.

1968-1974 yılları arasında Limasol'da yaşadıktan sonra, 1974 yılının sonlarında ailesiyle birlikte Londra'ya göç etti. 1994 yılında, Londra'da faaliyet gösteren Ali Rıza Değirmencioğlu Okulu'nda öğretmenlik hayatına geri döndü ve aynı yıl, uzun bir dönem ara verdiği şiir çalışmalarına tekrar başladı. 1995 yılında eşini kaybetti.

1940'lı yıllarda "Hececi-Romantik Şairler" diye anılan şiir akımında yer alan ve Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın öncü dört kadın şairinden biri olan Neclâ Salih Suphi'nin şiirleri, dönemin gazete ve dergilerinde yayınlandı. Şiirlerinin yanı sıra şarkı sözü yazarlığı da yaptı. Necla Salih Suphi, 10 Kasım 2000 tarihinde Londra'da hayata gözlerini yumdu ve orada eşinin yanına defnedildi.

