 “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” Karaoğlanoğlu'nda başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün kullanımında olan spor tesisleri bölge halkının sürekli gidebileceği ve sportif, kültürel ve interaktif eğitimlerin yapılacağı bir yaşam alanına dönüştürülecek

“Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” kapsamında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü iş birliğinde bir takım etkinlikler düzenlenecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, etkinliklerle kapalı geçirilen pandemi sonrası bölgede yaşayan çocuk, genç ve ailelerin kaliteli zaman geçirebilecekleri olanakların yaratılması amaçlanıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kayımzade arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün kullanımında olan spor tesisleri bölge halkının sürekli gidebileceği ve sportif, kültürel ve interaktif eğitimlerin yapılacağı bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Ayrıca, protokol çerçevesinde, yaş gruplarına göre bölge çocuklarına yönelik futbol eğitimlerinin başlatıldığı ve eğitime katılan çocukların formalarının Komisyon tarafından “Yaşama Sporla Bağlan” sloganı ile yaptırıldığı kaydedildi.

Kısa ve uzun vadede yapılacak diğer etkinlikler ise şu şekilde duyuruldu:

“Akşamları çocuk ve ailelere yönelik sinema geceleri, masal anlatma tekniği ile çocuklara yönelik psikodrama eğitimleri, federasyonlarla iş birliğinde spor dallarının tanıtılıp sevdirilmesi amacıyla “Yaşama Sporla Bağlan” geceleri, mevcut park alanında sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Şöleni”, “Her Çocuk Bir Yetenek” sloganı ile yeteneklerin sergileneceği gecelerin düzenlenmesi, alanında başarıyı yakalamış kişilerin katılacağı “Başarının İpuçları” söyleşi geceleri.”

Komisyon Başkanı Karaokçu, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü ve yönetiminin büyük özveri ile çalışmalarını yürüttüğünü, taraftarları ve bölge insanı ile de harika bir dayanışma ortamı yakaladığını kaydederek, Komisyon olarak bu çerçevede ellerinden gelen katkıyı sağlamayı bir görev olarak gördüklerini vurguladı.