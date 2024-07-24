Natura SPA, “Wellness Talks”ta Taylan Kümeli’yi konuk etti

Blueway Holding iştiraki olarak Alsancak’ta faaliyet gösteren Natura Spa & Wellness, geçtiğimiz yıl yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiği Natura Wellness Talks etkinliklerini bu yıl da düzenlemeye başladı. Türkiye’nin önde gelen beslenme ve diyet uzmanlarından Taylan Kümeli, geçtiğimiz günlerde Natura Wellness Talks’a katılarak değerli deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. “Ne sağlıktan, ne lezzetten vazgeçin” başlıklı söyleşisinde Kümeli, sağlıklı beslenmenin yanı sıra yaşam tarzı hakkında önemli bilgiler verdi.Kümeli, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarının keşfetmek, öğrenmek, spor yapmak, seyahat etmek ve olumlu düşünmek olduğunu vurguladı. Beslenme konusunda bireysel farklılıkların önemine dikkat çeken Kümeli, her bireyin kendi bedenini tanıması gerektiğini belirtti. “Beslenme normlarımız parmak izlerimiz gibi farklıdır. Doğru beslenme, bireysel farklılıklarımızı dikkate alarak uygun yöntemi bulmaktan geçer,” dedi. Beslenme alışkanlıklarında yaygın yanılgılara da değinen Kümeli, şekerin sağlıksız olduğunu ve minimalize edilmesi gerektiğini belirtti. Kompleks karbonhidratların ve sağlıklı yağların ise doğru miktarda tüketildiğinde beslenmenin vazgeçilmezleri olduğunu vurguladı. “Vücudumuzun enerji kaynağı yağdır. Sağlıklı yağlar vücudumuzun işlevselliği açısından çok önemlidir,” diyen Kümeli, ideal beslenmenin bireysel unsurlarla şekillendiğini ve herkes için farklı olabileceğini belirterek, üç öğün beslenmenin en sağlıklı yöntem olduğunu söyledi. Ayrıca, sağlıklı beslenme düzeni oluştururken öğün atlamamayı, günde en az 12 bardak su içmeyi ve yemekleri yavaş yiyerek keyif almayı tavsiye etti. Sözlerine kilo verme sürecinde aç kalmanın doğru bir yöntem olmadığını belirterek devam eden Kümeli, “Aç kalarak zayıflayamayız. Tüm besin öğelerinden tadımlık yiyerek bedenimize faydalı olanları doğru şekilde tüketmeliyiz,” dedi. Beslenme biliminin sürekli evrildiğini ve bu değişimi bilimsel temellerle doğru bir şekilde aktarmanın önemine dikkat çeken Kümeli, değişime açık olmanın ve bilimin ışığında ilerlemenin gerekliliğini vurguladı. Taylan Kümeli’nin söyleşisi, katılımcılara sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusunda yeni perspektifler sunarak büyük ilgi topladı.Sağlıklı bir yaşam için bireysel farkındalığın ve bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seren söyleşinin ardından Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Taylan Kümeli’ye teşekkür etti. Söyleşiye katılan misafirler ise Taylan Kümeli’nin bilgi birikiminden ve birikimlerini ustalıkla aktarmasından oldukça etkilendiklerini, önemli ve değerli bir deneyim yaşadıklarını belirttiler.Sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak iyi olma halinin sürdürülebilir olması olarak tanımlanan “wellness” kavramını odağına alan Natura SPA’da Wellness Talks etkinlikleri yaz boyunca farklı konukların katılımı ile devam edecek.Alsancak Park’a komşu konumda bulunan, dağ, deniz, orman manzaralarına hakim ve doğa ile bütünleşen mimariye sahip Natura SPA & Wellness; gerek ambiyansı, gerekse sunduğu hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin göstergesi olarak, dünya çapında oldukça prestijli olan ve geçtiğimiz yıl toplam dört ödüle layık görüldüğü World Spa Awards ve World Luxury Awards’da bu yıl da aday olarak gösterildi.Natura Spa & Wellness; kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, buz çeşmesi, masaj odaları, jakuzili VIP odası, dinlenme alanları, duş ve soyunma odası, açık hava masaj alanı, doğa ile bütünleşen teras alanı ile misafirlerine ayrıcalıklı bir ortamda hizmet veriyor