banner583
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
17 0
Yeni nesil BMW M4 Convertible
Yeni nesil BMW M4 Convertible
37 0
 
Rakamlar endişe verici
Rakamlar endişe verici
53 0
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
17 0
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
32 0
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
446 0
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
31 0
banner661
banner570

Naimoğulları'ndan birlikte mücadele etme çağrısı

banner476

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, irlik olarak pazartesi günü eylem yaparak, sokağa inme kararı aldıklarına işaret ederek, tüm üretici ve sivil toplum örgütlerine pazartesi günü yapacakları eyleme katılarak, birlikte mücadele etme çağrısı yaptı

banner666
Naimoğulları'ndan birlikte mücadele etme çağrısı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, tüm üretici ve sivil toplum örgütlerine pazartesi günü yapacakları eyleme katılarak, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları yazılı açıklama yaparak, birlik olarak pazartesi günü eylem yaparak, sokağa inme kararı aldıklarına işaret ederek, hayvan üretici ve yetiştiricilerinin sadece kendi gelecekleri için değil, halkın ve tüm sektörlerin geleceği için bu mücadeleyi başlatmış olduğunu söyledi.

Naimoğluları, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yolun sonu görüldü; hayvan üreticisi ve yetiştirici sokağa çıkıyor. Pazartesi yapılacak eylem için tüm üretici ve sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyoruz. Bu mücadele toplumsal mücadeledir. Bu mücadele bitmez tükenmez zamlara karşı mücadeledir. Bu mücadele var olma mücadelesidir. Bu mücadele gelecek mücadelesidir. Bu mücadele ekmek, emek ve alın terinin mücadelesidir. Bu mücadele toplumu idare edemeyen beceriksizlere karşı yapılan mücadeledir.”

Naimoğulları, “Hayvancı sadece kendinin geleceği için değil, bu sektörden ekmek yiyen en az 60 bin kişi ve halkımızın geleceği için bu mücadeleyi başlatmıştır. Ne üreticinin, ne esnafın, ne asgari ücretlinin ve ne de halkın dayanacak gücü kalmıştır. 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan eyleme tüm üretici örgütlerini ve sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz” dedi.

Eylemciler, pazartesi saat 10.00’da, Gönyeli ve Hamitköy çemberlerinde buluşarak Tarım Bakanlığı’na yürüyecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.