Müzik ziyafeti yaşandı

Güzelyurt Portakal Festivali’nde Sidar Karakuş ile Grup Otantik sahne aldı

44. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında önceki akşam Amfi Tiyatro’da Sidar Karakuş ile Grup Otantik sahne alarak dinleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Sahneye ilk olarak genç sanatçılarımızdan Sidar Karakuş çıktı. Popüler şarkılara yer veren Sidar Karakuş sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.

Gecenin devamında sahneyi Grup Otantik aldı. “Mağusa Limanı”, “ Dillirga” gibi Kıbrıs şarkılarına yer veren Grup Otantik izleyenlerden tam not aldı.

