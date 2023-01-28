banner875
banner885
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
29 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
10 0
 
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
13 0
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
18 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
24 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
36 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
12 0
banner878

Müzik ve dans bu festivalde

banner476

Riverside Garden Resort, 3 – 5 Şubat 2023 tarihleri arasında muhteşem bir dans festivaline ev sahipliği yapacak

banner825
Müzik ve dans bu festivalde
Ülkemizin gözde oteli Riverside Garden Resort, muhteşem bir dans festivaline ev sahipliği yapacak.
Cyprus Summit tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan dans festivali 3 – 5 Şubat 2023 tarihleri arasında Riverside Garden Resort’ta gerçekleşecek.
Latin, modern ve hiphop dans alanlarda birçok şampiyonluğu bulunan Cyprus Summit’in organize ettiği bu etkinliğin ana sponsorluğunu ise La Nouba üstlendi.
Cyrpus Summit Dance Festival’i İtalya, İspanya, Küba, Portekiz, Litvanya, Ukrayna, Rusya, Kosova, Makedonya, Polonya, Türkiye, Yunanistan, Güney ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere 14 farklı ülkeden 40’a yakın sanatçı ve yüzlerce dans severin bir araya geleceği bir organizasyon olarak gerçekleştiriliyor.
Cyprus Summit Dance Festival’in dans severlere yaptığı çağrı şu şekilde:
“Bir ülkenin bireyleri ve kurumlarının gelişmesindeki temel taşlardan biri olan kültür ve sanat gerçeğinden hareketlerle, aydın, kültür bilinci taşıyan ve değerlerine sahip çıkarak zamana uygun bir şekilde kendisini yenileyen bir toplum içerisinde sizleri de Uluslararası Kıbrıs Dans Festivali’ne destek olmaya çağırıyoruz.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.