Müzik Festivali’nde cuma akşamki konser iptal edildi

22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde 18 Ekim Cuma akşamı yer alması planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri iptal edildi.



Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, bu konser için bilet alanlar, biletlerini festival bilet satış noktalarına iade edebilecekler.

