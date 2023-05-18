Müzeler Haftası etkinlikleri başladı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında bugün Derviş Paşa Konağı’nda Alayköy İlkokulu öğrencilerine "Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızdan Kıbrıs El Sanatları"nın anlatımı ve uygulaması yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 3 farklı istasyonda sesta yapımı, buğday öğütme ve dokuma yapımını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, müzeler haftası dolayısıyla kültür ve tarihi değerleri uygulamalı görmüş oldular.



Etkinlikleri yerinde ziyaret eden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun, öğrencilerle birlikte etkinliklere katılarak, gençler ile verimli zaman geçirme fırsatı bulduğu da ifade edildi.

-18 – 24 Mayıs 2023 Müzeler Haftası Etkinlik Programı

Etkinlik programı şöyle açıklandı:

22 Mayıs Pazartesi günü 09.00 -12.00 arasında Gazimağusa Şömineli Ev’de Gazi İlkokulu öğrencilerine yönelik Seramik Sanatçısı Zeka Mazhar eşliğinde Seramik Atölyesi

Yine 09.00 – 12.00 arasında Lefkoşa Taş Eserler Müzesi’nde başlayıp, Saçaklı Ev’de son bulacak Gönyeli İlkokulu öğrencilerine yönelik Drama Öğretmeni İpek Denizli önderliğinde “Taşlara Dokunuş” adlı Drama Etkinliği

23 Mayıs Salı 10.00 -12.00 arasında Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi’nde, gerçekleşecek restore edilen Lokomotif’in açılışı ve Lefke Avrupa Üniversitesi ile Kurtuluş İlkokulu öğrencileri ile Yrd. Doç Dr. Ferda Kömleksiz eşliğinde drama etkinliği

14.00 -15.00 arasında Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde Yrd. Doç Dr. Ferda Kömleksiz’in İlkokul öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına yönelik “Etkinliklerle Müze Eğitimi” sunumu ve “Etknliklerle Müze Eğitimi Kitabı” tanıtımı ve dağıtımı

15.00 -16.00 arsında Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde Sunuma katılan öğretmenlere yönelik “Müze Eğitimi Uygulaması” Oryantasyonu.

