Mutluluğa yelken açtılar

Polis Genel Müdürlüğü İdari Polis Müdürü Mahmut Barış SEL geçtiğimiz Cumartesi günü Fezile SESSİZ ile gerçekleştirilen nikâh töreni ile hayatlarını birleştirdi.

Lefkoşa Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikâh töreninde Mahmut Barış Sel’in nikâh şahidi Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olurken, Fezile Sessiz’in nikâh şahidi ise Mustafa Hacıveli oldu.

Çiftimize bizde Halkın Sesi Gazetesi olarak mutluluklar dileriz..