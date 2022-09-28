banner875
banner815
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
28 0
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
20 0
 
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
24 0
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
67 0
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
8 0
Kapanışın galibi Yenicami
Kapanışın galibi Yenicami
65 0
95 0
banner878

"Mutlu Koro" 'dan başarılı temsiliyet

banner476

Gazimağusa Mutlu Yaşam Derneği (MUYADER) bünyesindeki "Mutlu Koro" 4. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.

banner825
"Mutlu Koro" 'dan başarılı temsiliyet
 
Dernekten yapılan açıklamada, Koro'nun, Antakya EXPO alanında gerçekleşen festivale, 24 korist ve koro şefi Mete Mutlu Balkıs yönetiminde katıldığı belirtildi.
Mutlu Yaşam Derneği Başkanı ve Koro Şefi Mete Mutlu Balkıs "Aldığımız davet üzerine çeşitli merciler ile görüşmek için randevu talep ettik. Dönüş alamadık. KKTC’yi temsil etmek adına kendi imkânlarımızla katıldığımız festival öncesi gönül isterdi ki KKTC adına Mutlu Koro destek alabilseydi. Randevu talebimize olumlu yanıt veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin hanım ile görüşme şansı bulabildik. Süreç hakkında bilgi verdik. Kendisi aracılığıyla Turizm Bakanlığı’ndan KKTC’yi tanıtan broşürler alabildik ve festivale katılan korolara teslim ettik. KKTC’yi güzel temsil etmiş olmaktan dolayı mutluyuz.’’ dedi.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 10 koro ve 250 koristin sahne aldığı festivalde Türk sanat müziği eserlerinin yanı sıra farklı dillerdeki halk müzikleri ile Türk dünyasına ait eserler müzikseverlerle buluştu.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.