"Mutlu Koro" 'dan başarılı temsiliyet

Gazimağusa Mutlu Yaşam Derneği (MUYADER) bünyesindeki "Mutlu Koro" 4. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.

Dernekten yapılan açıklamada, Koro'nun, Antakya EXPO alanında gerçekleşen festivale, 24 korist ve koro şefi Mete Mutlu Balkıs yönetiminde katıldığı belirtildi.Mutlu Yaşam Derneği Başkanı ve Koro Şefi Mete Mutlu Balkıs "Aldığımız davet üzerine çeşitli merciler ile görüşmek için randevu talep ettik. Dönüş alamadık. KKTC’yi temsil etmek adına kendi imkânlarımızla katıldığımız festival öncesi gönül isterdi ki KKTC adına Mutlu Koro destek alabilseydi. Randevu talebimize olumlu yanıt veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin hanım ile görüşme şansı bulabildik. Süreç hakkında bilgi verdik. Kendisi aracılığıyla Turizm Bakanlığı’ndan KKTC’yi tanıtan broşürler alabildik ve festivale katılan korolara teslim ettik. KKTC’yi güzel temsil etmiş olmaktan dolayı mutluyuz.’’ dedi.Yurt içi ve yurt dışından toplam 10 koro ve 250 koristin sahne aldığı festivalde Türk sanat müziği eserlerinin yanı sıra farklı dillerdeki halk müzikleri ile Türk dünyasına ait eserler müzikseverlerle buluştu.