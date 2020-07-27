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Müteahhitler eylem detaylarını açıkladı

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Müteahhitler araçlarla Başbakanlık önüne gidileceğinden  Lefkoşa trafiğinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı vatandaş tedbirli olmaya çağırıldı ve eyleme katılacak müteahhitler için buluşma noktaları ile güzergah duyuruldu

Müteahhitler eylem detaylarını açıkladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi gerekçeleriyle  yarın araçlı eylem yapıyor.

Birlik yazılı açıklama yaparak yarınki eylemin detaylarını açıkladı.
 
Açıklamada, araçlarla Başbakanlık önüne gidileceğinden  Lefkoşa trafiğinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı vatandaş tedbirli olmaya çağırıldı ve eyleme katılacak müteahhitler için buluşma noktaları ile güzergah duyuruldu. 

Açıklamada, bir türlü aşılamayan sorunlardan dolayı müteahhitlerin büyük zarar gördüğü belirtilirken, eylemin herhangi bir siyasi partiye karşı yapılmadığı, herhangi bir siyasi partinin hedef alınmadığı vurgulandı.

Müteahhitler Birliği, sektörün sıkıntılarının bir türlü aşılamaması ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı üyelerin, inşaat sektöründe emek veren çalışanların ve halkın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamaya rağmen netice alınamadığı  ve gelinen noktada son çare olarak eylem yoluna başvurmak durumunda kalındığı ifade edildi.

Açıklamada, yarın sabah 09.00 itibariyle gerçekleştirilecek araçlı eylem nedeni ile trafikte sıkışıklıklar ve yer yer tıkanmalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Yapılacak araçlı eylem için bölgelere göre buluşma noktaları şöyle:

“Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke üyeleri: Saat 09.00 – Hidden Garden yanı - Hamitköy yokuşu ile Haspolat çemberi arası; Gazimağusa üyeleri: saat 08.30 – Güvercinlik kavşağı; Girne üyeleri: Saat 09.00 – Büyük Anadolu Girne Oteli önü; İskele üyeleri: Saat 08.30 – İskele çemberi ile Onur Camping arası. 

Buluşma noktalarında araçlara panklartların asılmasının ardından saat 10.00’da Kıbrıs gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket edilerek Başbakanlık önüne varılacak.

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