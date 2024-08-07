Murat Kekilli ile muhteşem final

Murat Kekilli, Beyarmudu Belediyesi 10. Patates Kültür ve Sanat Festivali’nde unutulmaz bir gece yaşattı



Beyarmudu Belediyesi 10. Patates Kültür ve Sanat Festivali final gecesinde

ünlü şarkıcı Murat Kekilli sahne aldı.

Unutulmaz şarkılarını sevenleri için seslendiren Murat Kekilli kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

