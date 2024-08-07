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Murat Kekilli ile muhteşem final

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Murat Kekilli ile muhteşem final
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Murat Kekilli, Beyarmudu Belediyesi 10. Patates Kültür ve Sanat Festivali’nde unutulmaz bir gece yaşattı
 
Beyarmudu Belediyesi 10. Patates Kültür ve Sanat Festivali final gecesinde
ünlü şarkıcı Murat Kekilli sahne aldı.
Unutulmaz şarkılarını sevenleri için seslendiren Murat Kekilli kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
 
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