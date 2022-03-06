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Multiple Skeleroz(MS) Derneği'nden farkındalık yürüyüşü

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Multiple Skeleroz(MS) Derneği'nden farkındalık yürüyüşü

MS’in rengi olan turuncu balonlar ve “gülüMSe”, “MS’i öğren, beniMSe, MS’e inat gülüMSe” pankartlarıyla Girne Kapısı’ndan Sarayönü’ne yürüyen MS hastaları, yakınları ve dernek gönüllüleri yürüyüş sırasında MS’i anlatan broşürler dağıttı.

Yürüme zorluğu olan MS hastaları da grubu Sarayönü’nde karşıladı. Lefkosa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği’nden gönüllüler de etkinliğe katılarak, MS hastalarını yalnız bırakmadı.

MS Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Hüseyin Gündüz ve arkadaşlarının müzik dinletisiyle son buldu.

Kıbrıs Türk MS Derneği benzer bir etkinliği 26 Mart Cumartesi gün Gazimağusa’da da düzenleyecek.

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