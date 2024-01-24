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Muhit Vakfı, 1-15 Şubat tarihinde "Kış Okulu" düzenleyecek

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Muhit Vakfı, 1-15 Şubat tarihinde "Kış Okulu" düzenleyecek
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Muhit Vakfı, 1-15 Şubat tarihinde "Kış Okulu" düzenleyeceklerini açıkladı.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, “Kış Okulu” nun İyilik Evi’nde 4. 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacağı kaydedildi.
"Kış Okulu," Okçuluk, Sokak Oyunları, Neo-Grafik Atölyesi, Müzik Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Tarım Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölyesi, Sanat Terapisi Atölyesi, Origami Atölyesi, Ebru Sanatı, Tarih ve Kültür Gezileri, İyilik Atölyesi gibi farklı disiplinlerdeki atölyeler düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, atölye çalışmalarının uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirileceği, kaydedildi.
 
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