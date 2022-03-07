banner762
21 0
Çevreye saygı parayla olmuyor
Çevreye saygı parayla olmuyor
14 0
 
Denetimsizlik, yüzde 200 fark yaratıyor
Denetimsizlik, yüzde 200 fark yaratıyor
15 0
İlaç sıkıntısı, hastaları bezdirdi
İlaç sıkıntısı, hastaları bezdirdi
18 0
Cihangir Barkın’la kazanıyor
Cihangir Barkın’la kazanıyor
31 0
Galatasaray'a Konya'da şok
Galatasaray'a Konya'da şok
18 0
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
27 0
banner797
banner794

MS’e karşı farkındalık yürüyüşü

banner476

MS hastaları ve yakınları, Girne Kapısı’ndan Sarayönü’ne yürüdü

banner714
MS’e karşı farkındalık yürüyüşü

 
MS’in rengi olan turuncu balonlar ve “gülüMSe”, “MS’i öğren, beniMSe, MS’e inat gülüMSe” pankartlarıyla Girne Kapısı’ndan Sarayönü’ne yürüyen MS hastaları, yakınları ve dernek gönüllüleri yürüyüş sırasında MS’i anlatan broşürler dağıttı.
Yürüme zorluğu olan MS hastaları da grubu Sarayönü’nde karşıladı. Lefkosa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği’nden gönüllüler de etkinliğe katılarak, MS hastalarını yalnız bırakmadı.


MS Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Hüseyin Gündüz ve arkadaşlarının müzik dinletisiyle son buldu.
Kıbrıs Türk MS Derneği benzer bir etkinliği 26 Mart Cumartesi gün Gazimağusa’da da düzenleyecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.