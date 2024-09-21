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Mor ve Ötesi dün akşam Girne’de konser verdi

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Türkiye’nin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi dün akşam Girne’de verdiği konserde kalabalık bir izleyici grubuyla buluştu.

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Mor ve Ötesi dün akşam Girne’de konser verdi
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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 'Girne Arkın Group Fest 24' kapsamında Amfi Tiyatro’da gerçekleşen Mor ve Ötesi konserine, yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldı.
Saat 21:00'de sahneye çıkan Mor ve Ötesi birbirinden güzel parçaları ile dinleyenlere adeta bir müzik şöleni yaşattı. Yoğun ilgi yaşanan konserde, oturma alanlarının dolması ile seyirciler, merdiven ve balkonları doldurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren konser boyunca seyirci de şarkılara eşlik etti; performansın yanı sıra görsel sunumlar ile de ayrı bir atmosfer yaşandı.
 
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