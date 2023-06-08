Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması 31 Ağustos’ta

36. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışması 31 Ağustos akşamı Arkın İskele Otel’de yapılacak

36. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmaları finallerinin 31 Ağustos akşamı Arkın İskele Otel’de yapılacağı açıklandı.

Günkut Ajans Organizasyonunda düzenlenecek 36. Miss Kuzey Kıbrıs ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları taç giyme gala gecesinin giriş davetiyelerinin tüm geliri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne kalacak.

“Anlamlı ve amaçlı güzellik” sloganıyla yapılacak yarışmalarda dereceye girecekler Girne Amerikan Üniversitesi’nden yüzde 100 eğitim bursu ile ödüllendirilecek.

31 Ağustos'taki taç giyme ve gala gecesi BRT HD kanalından canlı yayınlanacak.

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın tanınma ve tanıtma amaçlı destekleri yanında seçkin kurum ve kuruluşların da yarışmaya katkı koyacağı belirtildi.

Bu arada, yarışmada ön elemeler için başvuruların devam ettiği belirtilirken, KKTC kimlik kartı sahibi, 18- 24 Yaş (1999-2005 doğumlu) en az lise mezunu, erkek adaylarda 1.80 m. veya üzeri boy kuralı ile başvurular yapılabileceği, başvuruların www.gunkutajans.com web sitesinden yapılabileceği belirtildi.

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs’ta dereceye giren gençler KKTC’yi North Cyprus olarak çeşitli uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı da kazanacak.

