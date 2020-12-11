Miniklerin fidan sevinci

Haspolat İlkokulu'nda, Ağaç ve Orman Haftası etkinliklerle kutlandı

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin pandemi tedbirleri çerçevesinde devam ettiği Haspolat İlkokulu'nda, Ağaç ve Orman Haftası etkinliklerle kutlandı."Ağacı Sev, Yeşili Koru" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları çalışmalarını müzikler eşliğinde sundular. Okul müdürü Mehmet Malek ise konuşmasında ağacın, ormanın önemine ve korunması gerektiğine dikkat çekti.Haspolat İlkokulu öğrencileri tören sonrasında ise okul bahçesine Kıbrıs'a özgü zeytin, portakal ve ağı (zakkum) fidanları diktiler. Fidan dikimi sırasında yapılan işlemler okul öğretmeni Soydan Sakallı tarafından anlatıldı.