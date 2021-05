Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu öğrencileri düzenledikleri etkinlikler ve yaptıkları el işleri ile annelerinin Anneler Gününü kutladılar.

Minikler annelerine "Sarılmaya ihtiyacım olduğunda, kolların benim için her zaman açıktır. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda, her zaman yanımdasın. Bir derse ihtiyacım olduğunda, en iyi öğretmensin. Gücün ve sevgin bana her zaman rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun!" mesajını da ilettiler.