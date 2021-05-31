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Minikler, "Purple day" partide coştular

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Minikler, "Purple day" partide coştular
Akdoğan'da faaliyet gösteren Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu'nda, "Purple day" etkinliği düzenlendi.
Miniklerin mor kıyafetleri ile coşkulu vakitler geçirip, eğlendikleri Purple day party ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Sonsuz mutluluk, ilkbahar rengimiz mor olsun. Geleceğe hem bilen hem öğrenen hem de araştırıp kavrayan öğrenciler yetiştiriyoruz. Renkler bahane eğlence dolu renkler şahanedir."
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