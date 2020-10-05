Mimarlar Odası Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nı duyurdu

KTMMOB Mimarlar Odası, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nı 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde ilan etti.

KTMMOB Mimarlar Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, yarışmayla akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekilmek istendiği belirtildi.

KTMMOB Mimarlar Odası ve Mİ̇MARCA dergisi aracılığıyla mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunulacağı kaydedildi.

Yarışma, ilgili bölümlerden mezun KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olacak.

Yarışmanın birincisi 5 bin, ikinci 3 bin, üçüncüsüne ise 2 bin TL ödül verilecek.

Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanlar, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet edildi.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesi için mimarlarodasi.org adresi ziyaret edilebilecek.

