“Milli mücadeleyi daha iyi anlamalıyız”

“Cumhuriyet’in 100. Yılında Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi”nin açılışı dün Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun da katılımıyla yapıldı

“Cumhuriyet’in 100. Yılında Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi”nin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından düzenlenen sergi, bugün, Lefkoşa surlar içinde bulunan Bedesten’de açıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Osmanlı atalarımızdan bu yana 452 yıldır Kıbrıs’ta hizmet veriyor. Bu atalarımızın kurduğu iyilik medeniyetini Kıbrıs’ta devam ettiriyor” diyerek sözlerine başladı.

“2023 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyoruz” diyen Benter, “Milli mücadeleyi ve o günlerde, Anadolu’da ve Kıbrıs’ta yaşananları daha iyi anlamamız gerekiyor. Tekrar savaşların ve acıların yaşanmaması için tarihi çok iyi bilmemiz ve dersler çıkarmamız ve gelecek nesillere öğretmemiz elzemdir” dedi.

Bugün de anlamlı bir serginin açılışını yaptıklarını ifade eden Vakıflar İdaresi Müdürü Benter, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde biz bu bugünlere gelebildik. Bu sergide yaşananları belgelerle halkımıza sunacağız” dedi.

Benter, sergide, o dönemin kadın kahramanlarıyla ilgili bilgilerin; Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu’nun değişik bölgelerinde yaptıkları kongreler ve İstiklal Savaşı’nın hazırlıkları hakkında bilgiler, mücadeleyi ele alan filmler, birçok belgenin sergilenmekte olduğunu söyledi. Benter, Türkiye’de daha önce gösterilen bu sergiye ilaveten, bugünkü sergide Kıbrıs Türklerinin milli mücadeleye katkılarıyla ilgili ek bir bölümün yer aldığını da belirterek, bu konuda bazı bilgiler aktardı.

Ardından söz alan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne “çok anlamlı” bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Bir milli mücadele sergisindeyiz. Tarihte, eşine az rastlanır bir mücadele örneğinin pek çok izini birlikte göreceğiz” diyen Kasapoğlu, “Sergide İstiklal Harbi ve akabinde ilan edilen Cumhuriyet ve bu anlamdaki çok özel anlar, eserler bu sergide bizlerle buluşacak” dedi.

Bu yılın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olması dolayısıyla özel bir yıl olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Gençlerimizin bu noktada bu mücadelenin ne kadar kutlu bir mücadele olduğunu bilmeleri en büyük arzumuz ve Anadolu’da, Kıbrıs’ta yaşananları hissetmeleri, bu hissi ve bu bilinci birlikte geleceğe taşımaları bizler için önemli. Bu serginin, bu emanetin yarınlara taşınması açısından bu bilincin diri olması açısından önemli bir misyon ifa ettiğini belirtmek isterim” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu önemli serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

