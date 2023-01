Mezunların gurur günü

YDÜ’de 2022-2023 güz dönemi mezuniyet törenlerinin ikinci gününde 330 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

Yakın Doğu Üniversitesi 2022-2023 güz dönemi mezuniyet şöleni ikinci günü ile devam etti. Mezuniyet törenlerinin ilk gününde Hemşirelik, Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 350 öğrenci mezuniyet coşkusunu kep atarak kutlamıştı. Törenin ikinci gününde ise Mimarlık, Atatürk Eğitim, Ziraat, Mühendislik, İletişim, Hukuk, Güzel Sanatlar ve Tasarım ile Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olan 329 öğrenci, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde keplerini atarak diplomalarını aldı.

Böylece, 2022-2023 güz döneminde 680 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olma coşkusu yaşamış oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, törendeki konuşmasına “Hayatınızın en önemli dönemlerinden birini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Mutluluğunuza gönülden paylaşıyor, hepinizle gurur duyuyorum” sözleri ile başladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ “Aldığınız akademik eğitim kadar, yaşadığınız bu çok kültürlü atmosferin ve kurduğunuz arkadaşlıkların da sizleri geliştirdiğine zenginleştirdiğine eminim. Gittiğiniz her yerde birbirinize sahip çıkın ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’inde büyük bir aileniz olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. Hangi alanda, hangi meslekte olursanız olun kendinizi sürekli güncel tutmaya çalışın. Her zaman kendinize ve başkalarına ait kalıpları yıkarak gerçekten mutlu olacağınız ve kendinizle gurur duyacağınız bir dünya kurun” diyerek mezunlara asla pes etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden de mezuniyetin bir son olmadığını hatırlatarak “Sizi, bir sonraki adıma taşıyacak yeni, belki de daha heyecanlı ve öngörülemez bir yolculuğun başlangıcındasınız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok kapsamlı, genç ve dinamik bir eğitim yuvası olduğunu söyleyerek “1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi; her zaman eğitimi, sanatı ve bilimi iç içe tuttu. Bugün siz değerli mezunlarımız son derece güçlü alt yapı ve doğru bilgilerle buradan ayrılıyorsunuz” dedi.

Prof. Dr. Özkul, mezun öğrencilere seslenerek, “Her daim ve her koşulda hakkınızı arayın. Kendi içinizde cevherin değerini bilin ve unutmayın. Asla pes etmeyin, asla doğru yoldan şaşmayın. İçinizdeki bilginin gücünü kullanarak ve kendinizi her daim geliştirerek bu dünyada fark yaratın. Hepinize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2022-2023 güz dönemi mezunları için düzenlediği törende uluslararası öğrenciler adına konuşan Psikoloji bölümü mezunu Gabriellah Tatenda Machumi, “İyi ve kötü zamanlar, ortak kahkahalar ve geç saatlere kadar yapılan çalışma seanslarının birleşimi, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki deneyimlerimizi benzersiz kılan unsurlardan bir kaçı” ifadesini kullandı.

Kendilerini pek çok alanda bilgili, yetkin ve donanımlı bireylere dönüştürdüğü için Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür eden Machumi, konuşmasının sonunda mezun arkadaşlarına, “Evlerinize dönüp diplomalarınızı tozlu raflarda tutmayın. Burada edindiğiniz donanımı kendi toplumlarınız için faydalı bireyler olmak için kullanın” sözleriyle seslendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği mezunu Ikrame Belcadi ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nde geçirdikleri dört yıllık büyülü bir yolculuğun sonunda mezun olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek arkadaşlarını tebrik etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Melike Yıldırım ise konuşmasına “Bugün 3,5 yıl önce başladığım bu zorlu ve bir okadar da güzel serüveni tamamlayarak karşınıza Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun bir mimar adayı olarak çıkıyorum” diyerek yaşadığı sevinci paylaşarak başladı.