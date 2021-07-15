Mevlevi, Lavanta bahçesiyle göz dolduruyor

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi köyünde muhtar İsmail Ayyıldız’ın emekleriyle oluşturulan Lavanta bahçesi kısa sürede çok sayıda kişinin ilgi odağı oldu

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi köyü Lavanta bahçesiyle göz dolduruyor. Köy girişinde muhtar İsmail Ayyıldız’ın emekleriyle oluşturulan Lavanta bahçesi kısa sürede çok sayıda kişinin ilgi odağı oldu. Her bölgeden ziyaretçinin gittiği Lavanta bahçesi görkemli bir etkinlikle tanıtıldı. İçerisinde oluşturulan dekorlar, bahçenin hemen yanında kurulan kafe ve lavantaların mis gibi kokusu insanları buraya çekmeye devam ederken, Sevgi Çiçeği Kültür Sanat Derneği (SEÇ-DER) halk dansları ekibi güzel bir gösteri sergiledi. Tanıtım etkinliğinde karamelli ve saç ekmek de yapıldı. Diyalog’a konuşan köy muhtarı İsmail Ayyıldız, lavanta bahçesini oluştururken amaçlarının Mevlevi köyünün tanıtılması ve insanların bölgeye gelmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Yoğun ilgi var Turizme ve ekonomiye de katkı sağlayabilmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ayyıldız, şunları ifade etti:“Biz Lavanta bahçemizi 2019 yılı Aralık ayında ektik. ‘Mevlevi köyü için bir hayalimiz var’ diyerek bir yola çıktık ve bu hayallerimiz gerçekleşiyor. Lavanta bahçesini hazırlarken Mevlevi’ye bir artı olacağına emindik. Eşim güvenip, inanarak yanımda oldu ve biz de bu güzelliği köyümüze hediye ettik. Mevlevi her platformda sesini duyuracaktır. Mevlevi arzu ettiği hizmeti buraya gelen misafirler sayesinde alacaktır. Bu oluşumu burada hazırlarken herhangi bir destek almadık ve kendi öz kaynaklarımızla hazırladık. İleriki aşamada Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi bizlere destek olacaklarına dair söz verdi. Bizim için bir miktar fidan temininde bulundular o bile bizim için yeterlidir. Arzu ettiğimiz bu işe başlarken köyümüz için beklentilerimiz var. Buradaki bu çalışma ile köyümüzün daha fazla tanınması ve buralara daha fazla insanın gelmesi ve bu bölgenin sesi olmak istiyoruz. Turizme ve ekonomiye nasıl katkıda bulunabiliriz bununla ilgili çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Buraya yoğun bir ilgi var. Burayı ziyaret edenlerin faydalanabileceği bir de kafemiz oluşturuldu. Bu bahçeyi hazırlamak 50 bin TL civarı bir yatırım yaptık. Biz buraya yatırdığımız 50 bin TL’yi maddi olarak değil ancak gönül zenginliği, halkımızın beğenisi ve memnuniyeti ile geri aldık.”