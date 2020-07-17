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Metehan'da eyleme gidiliyor

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Sivil toplum örgütleri, geçiş noktalarındaki engellemeler için Metehan barikatında protesto eylemi yapacak

Metehan'da eyleme gidiliyor
17 Temmuz 2020 Cuma 11:19

Sivil toplum örgütleri, Güney Kıbrıs'ın ‘geçiş noktalarındaki engellemeleri’ gerekçesiyle Metehan barikatında bugün protesto eylemi yapacak.

Ticaret Odası, Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Otelciler Birliği, İş İnsanları Derneği, Genç İşadamları Derneği, Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği, Restorancılar Birliği, Rehberler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, Taksiciler Birliği, Toplu Taşımacılar Birliği, Dalış Merkezleri Birliği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi ve Assocıatıon Of Turkısh Cyprıots Abroad’un olduğu 17 örgüt, bugün saat 17:00’de Kermiya’da eylem yapacak.

17 sivil toplum örgütünün imza koyduğu açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen misafirlerin de dahil olmak üzere yurtdışından gelen konuklarının kuzeye geçişlerinin engellendiği belirtildi, bu durumu başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyaya duyurmaya karar verdikleri ifade edildi.

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