Mete Adanır ölümünün 34. yılında anıldı

Samsunspor’da oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Mete Adanır ölümünün 34. yılında Lefkoşa'da kabri başında düzenlenen törenle anıldı.





Törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eski Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır, Doğan Türk Birliği (DTB) Başkanı Bayar Piskobulu, KT Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, eski Başkanı Ertan Birinci, Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasimoğlu, Samsunspor İzmir Derneği Başkanı Emin Öztürk, Samsunspor Eski Sicil Kurulu Üyesi Umut Eminoğlu, spor camiasından isimler, Adanır’ın ailesi ve sevenleri katıldı.





Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma töreni, yapılan konuşmaların ardından dua okunmasıyla sona erdi.





-Adanır





Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır törende yaptığı konuşmada ölümünün 34. yılında Adanır’ın acısının ve özleminin günden güne daha da arttığını kaydetti.





Vakfın, “Mete Adanır” ismini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2005 yılında başlattığı yayınlarında bugüne dek 7 kitaba ulaşıldığını ve sekizinci kitabın da hazırlanma aşamasında olduğunu söyleyen Eralp Adanır, yeni kitabın Mete Adanır’ın futbolculuk dönemlerini teker teker ele alacak 4 ciltlik olarak düşünüldüğünü aktardı.





Adanır ayrıca Mete Adanır adına düzenlenen turnuvaların devamının gelmesini dilediğini de sözlerine ekledi.





-Piskobulu

DTB Başkanı Bayar Piskobulu da Mete Adanır ve gibilerin adını yaşamak için ellerinden geleni yapacaklarını ve bu anlamda her organizasyona katkıya hazır olduklarını belirtti.





Piskobulu yeni yaptıkları ve Mayıs ayında tamamlanması beklenen tesiste de Mete Adanır’ın kişiliği ve sporculuğunu en iyi şekilde anlatarak gençlerin Adanır’ı örnek alarak yetişmesi için çalışacaklarını söyledi.

-Gürkan

Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan da her yıl yapılan törenle Yılın Sporcusu ödülünü Mete Adanır ismiyle verdiklerini hatırlatarak, ilerleyen yıllarda Adanır isminin daha çok çocuk ve gencin belleğine yerleşerek yaşamına dokunmasını diledi.





-Öztürk





Samsunspor İzmir Derneği Başkanı ve Ege Bölgesi Temsilcisi Emin Öztürk de Samsunspor taraftarının her zaman vefa örneği gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini belirterek gerek İzmir, gerek Zonguldak, gerekse Samsun’da olsun Samsunspor var oldukça Mete Adanır isminin yaşatılacağını vurguladı.





-Birinci





KTSYD Eski Başkanı Ertan Birinci de Adanır’ın vefatı sırasında kendisinin 23 yaşında olduğunu söyleyerek, kaybedilen değerin ne kadar büyük olduğunun her geçen gün daha da çok anlaşıldığını belirtti.





Adanır’ın aynı zamanda spor yazarlığı da yaptığını, gençleri futbol oynamak için Türkiye’ye gitmeye teşvik etmek isteyen gerçek bir futbol elçisi olduğunu anlatan Birinci, Mete Adanır’ı anmak amacıyla Doğan TB, Altay, Konyaspor ve Samsunspor’dan oluşacak dörtlü bir turnuvaya FIFA’dan da izin çıkabileceği görüşünü belirtti.





-Rasimoğlu





Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasimoğlu, Vakıf olarak Mete Adanır adına gerçekleştirilecek tüm projelere destek vermeye hazır olduklarını, Sevim Ebeoğlu, Osman Uçaner ve Mete Adanır gibi isimlerin topluma örnek olması adına yaşatılmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.





-Güngördü





Girne eski Belediye Başkanı Nidai Güngördü Mete Adanır Vakfı Yayınlarının bir geleneği ve Adanır’ıon toplumdaki yerini gençliğe anlatmak açısından önemli olduğunu kaydederek, söz konusu kitapların köy kulüplerinin ve Girne’deki tüm kulüplerin kütüphanelerinde yerini alması gerektiğini aktardı.





-Şenkul





Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da kendi dönemleri içerisinde Adanır ismiyle düzenlenecek her turnuva ve organizasyona destek vereceklerini belirterek, temsiliyet anlamında Pele’nin Brezilya, Maradona’nın Arjantin için ne ifade ediyorsa Mete Adanır’ın da KKTC ve Kıbrıs Türk futbolu için onu ifade ettiğini kaydetti.