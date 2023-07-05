Merit’te Karadeniz rüzgarı esti

Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar, bayramın üçüncü gecesi Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da, dördüncü gecesi ise Merit Liman Otel Casino’da sahne aldı.
Ekin Uzunlar, iki konserinde de dinleyenleri iki saat boyunca seslendirdiği parçalarla eğlendirdi.
Salonu dolduran müzik severlere arka arkaya sevilen şarkılarının yanı sıra kendi performansını da sergileyen Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar, dinleyicilerden bol bol alkış aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.