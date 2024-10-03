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Merit Park Hotel’den Girne Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gençlerine özel etkinlik

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Merit Park Hotel’den Girne Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gençlerine özel etkinlik
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Merit International Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren Meritta Club, “Girne Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” öğrencileri için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Meritta Club personelleri tarafından gençler için özel olarak hazırlanan çeşitli atölye çalışmaları ve eğitici aktiviteler düzenlendi. Etkinlikte, Meritta Baş Figürü Üretimi, Sportif Faaliyetler, Lego Yapımı ve Sanat Atölyesi gibi birbirinden renkli ve yaratıcı etkinlikler gerçekleştirildi. Meritta Baş Figürü üretiminde, Merit Park Hotel Teknik Servis Marangoz Atölyesi'nde toplanan atık ahşaplar kullanıldı. Bu figürler, yılbaşı hediyesi olarak Meritta çocuklarına magnet şeklinde hediye edilecek.

Bu proje, geri dönüşümün önemini vurgularken aynı zamanda çocuklara çevre dostu bir mesaj verme amacı taşıyor. Bu anlamlı etkinlik sayesinde Girne Özel Eğitim Merkezi gençleri, hem el emeğinin değerini bir kez daha keşfetme fırsatı buldu hem de geri dönüşüm bilinci kazandı. Proje kapsamında üretilen her bir magnet, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığının bir simgesi olacak. Etkinlik boyunca gençler, atölyelerde keyifli zaman geçirirken, onlar için özenle hazırlanan enfes açık büfeden de lezzetler tattı. “Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Meritta Club”, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma fayda sağlamaya ve geleceğin teminatı olan çocuklara ilham vermeye devam edecek.
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